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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 03 кві, 2023 07:52
mihasik написав:
0,5 на все, не треба активувати?
Щось не обирається, + на ✓ не міняється?!
активувати треба. Учора усе обиралось
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Додано: Пон 03 кві, 2023 07:52
Треба.Спочатку зняти з інших тоді дасть.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:25
посетитель написав:
Треба.Спочатку зняти з інших тоді дасть.
Странно. Я просто тыкал - оно само со всех остальных галки сняло. Другой вопрос, что если расчёты через Google Pay, то 0.5% можно и с Сенса поиметь, а Изе оставить его сладкие 1.5% за продукты.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 15:55
moveton написав: посетитель написав:
Треба.Спочатку зняти з інших тоді дасть.
Странно. Я просто тыкал - оно само со всех остальных галки сняло. Другой вопрос, что если расчёты через Google Pay, то 0.5% можно и с Сенса поиметь, а Изе оставить его сладкие 1.5% за продукты.
У Сенса набагато більше виключень ніж в ізі. Тому якщо трати в інших категоріях що не охоплено іншими картками з кешбеком плануються достатньо великі то краще юзати ізю. До того ж у сім'ї може бути і >1 ізі. Одна на продукти інша на усе інше
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