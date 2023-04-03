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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 239240241242

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.3 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
3
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
39%
7
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
17%
3
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 07:52

  mihasik написав:0,5 на все, не треба активувати?
Щось не обирається, + на ✓ не міняється?!

активувати треба. Учора усе обиралось
Alien
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 12.01.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 489 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 07:52

Re: izibank

Треба.Спочатку зняти з інших тоді дасть.
посетитель
 
Повідомлень: 591
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 72 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:25

  посетитель написав:Треба.Спочатку зняти з інших тоді дасть.

Странно. Я просто тыкал - оно само со всех остальных галки сняло. Другой вопрос, что если расчёты через Google Pay, то 0.5% можно и с Сенса поиметь, а Изе оставить его сладкие 1.5% за продукты.
moveton
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Повідомлень: 3153
З нами з: 23.03.18
Подякував: 16 раз.
Подякували: 340 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 15:55

  moveton написав:
  посетитель написав:Треба.Спочатку зняти з інших тоді дасть.

Странно. Я просто тыкал - оно само со всех остальных галки сняло. Другой вопрос, что если расчёты через Google Pay, то 0.5% можно и с Сенса поиметь, а Изе оставить его сладкие 1.5% за продукты.

У Сенса набагато більше виключень ніж в ізі. Тому якщо трати в інших категоріях що не охоплено іншими картками з кешбеком плануються достатньо великі то краще юзати ізю. До того ж у сім'ї може бути і >1 ізі. Одна на продукти інша на усе інше
Alien
 
Повідомлень: 1744
З нами з: 12.01.20
Подякував: 56 раз.
Подякували: 489 раз.
 
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3
  #<1 ... 239240241242
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