Прислали предложение увеличить кредлимит при условии согласия на новые условия, а именно процентную ставку за пользование кредитными средствами с 37% до 59%. Пишут, что Грейс 62 дня на покупки остаётся. В заявлении к договору я таких ставок нигде не вижу. Там указано 77,57% при невыполнении льготного периода и 96,80 % за наличку и переводы. Чего такая нестыковка или всё равно если всегда в грейсе?
lara_08, тебе предлагают перейти на актуальные условия обслуживания. Если тебе интересен кредитный лимит и карта будет в грейсе + не будет наличных операций, то какая тебе разница? Рано или поздно тебя переведут на эти условия или будешь и дальше иметь такой кредитный лимит.
Актуальные условия тарифов указаны на сайте + там есть паспорт на кредит и т. п.
Я так понимаю что после выпуска нового обновления они поломали открытие депозита в долларах, даёт открыть только на 4 месяца, на меньший срок не даёт открыть, хотя на сайте банка такие депозиты есть. У всех так или это мне так неповезло?
isen написав:Я так понимаю что после выпуска нового обновления они поломали открытие депозита в долларах, даёт открыть только на 4 месяца, на меньший срок не даёт открыть, хотя на сайте банка такие депозиты есть. У всех так или это мне так неповезло?
Депозиты в долларах теперь от 3 месяцев. В тарифах смотрите.