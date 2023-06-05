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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 30 тра, 2023 22:06

  otshelnick1 написав:
  Alien написав:Зазвичай кілька хвилин на дев'яту
це в останній день депо (включно), я правильно зрозумів?

Так. Прочитайте угоду. Там ізя вживає достатньо чітке формулювання:
п.1.4 Вклад залучається на строк з моменту зарахування Вкладу на рахунок, вказаний в п.1.7. цієї Заяви договору до <дата> включно (що є датою повернення)
і далі за текстом уточнюються дії при автопролонгації та її відміні
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 22:01

Прислали предложение увеличить кредлимит при условии согласия на новые условия, а именно процентную ставку за пользование кредитными средствами с 37% до 59%. Пишут, что Грейс 62 дня на покупки остаётся. В заявлении к договору я таких ставок нигде не вижу. Там указано 77,57% при невыполнении льготного периода и 96,80 % за наличку и переводы. Чего такая нестыковка или всё равно если всегда в грейсе?
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 чер, 2023 22:28

Re: izibank

lara_08, тебе предлагают перейти на актуальные условия обслуживания. Если тебе интересен кредитный лимит и карта будет в грейсе + не будет наличных операций, то какая тебе разница? Рано или поздно тебя переведут на эти условия или будешь и дальше иметь такой кредитный лимит.

Актуальные условия тарифов указаны на сайте + там есть паспорт на кредит и т. п.
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 12:49

Re: izibank

Я так понимаю что после выпуска нового обновления они поломали открытие депозита в долларах, даёт открыть только на 4 месяца, на меньший срок не даёт открыть, хотя на сайте банка такие депозиты есть. У всех так или это мне так неповезло?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:37

Re: izibank

Перевірив.У мене мінімальний строк три місяці.
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 13:45

У мене на місяць (12%)
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 14:30

  isen написав:Я так понимаю что после выпуска нового обновления они поломали открытие депозита в долларах, даёт открыть только на 4 месяца, на меньший срок не даёт открыть, хотя на сайте банка такие депозиты есть. У всех так или это мне так неповезло?

Депозиты в долларах теперь от 3 месяцев. В тарифах смотрите.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:11

Депозиты в долларах теперь от 3 месяцев. В тарифах смотрите.

Да глянул, спасибо. Только согласно их тарифам как открыть депо на 94 дня?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 чер, 2023 19:39

  isen написав:Да глянул, спасибо. Только согласно их тарифам как открыть депо на 94 дня?

Так в чём проблема-то, собственно? Вот обновил сейчас приложение. На 1-2 месяца в долларах перестало позволять, но уж на 3 прямо по-умолчанию включается. Можно и за доллары и за гривны.
moveton
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