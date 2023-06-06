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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 чер, 2023 16:29
В евро за евро тоже только от 4 месяцев даёт открывать... Неужели это только у меня такая проблема ( установленая версия приложения крайняя)?
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isen
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Додано: Вів 06 чер, 2023 16:33
isen написав:moveton
За доллар не даёт открыть на 3 месяца, только на 4 даёт...
Ага, у меня аналогично.
Или сломали, или опять условия по депозитам втихаря поменяли.
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ramzes4
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