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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 251252253254

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:29

Re: izibank

В евро за евро тоже только от 4 месяцев даёт открывать... Неужели это только у меня такая проблема ( установленая версия приложения крайняя)?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:33

  isen написав:moveton
За доллар не даёт открыть на 3 месяца, только на 4 даёт...

Ага, у меня аналогично.
Или сломали, или опять условия по депозитам втихаря поменяли.
ramzes4
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Повідомлень: 996
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2212 раз.
Подякували: 269 раз.
 
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  #<1 ... 251252253254
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izibank (2532)
06.06.2023 16:33
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