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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:29

Re: izibank

В евро за евро тоже только от 4 месяцев даёт открывать... Неужели это только у меня такая проблема ( установленая версия приложения крайняя)?
isen
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 чер, 2023 16:33

  isen написав:moveton
За доллар не даёт открыть на 3 месяца, только на 4 даёт...

Ага, у меня аналогично.
Или сломали, или опять условия по депозитам втихаря поменяли.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:01

а кто может подсказать какие у них тарифы на карточные переводы в другие банки

в одном месте нашел что 10т в месяц бесплатно, в другом что 20 переводов через приложение, чему верить в итоге?)
Starter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:20

  Starter написав:а кто может подсказать какие у них тарифы на карточные переводы в другие банки

в одном месте нашел что 10т в месяц бесплатно, в другом что 20 переводов через приложение, чему верить в итоге?)

Первоисточнику? Мне броузер показывает, что 20 первых толканий (и плюс одна тянучка) на шару, потом 2% + 5 грн. Про 10к грн есть только в пункте про СЭП, но это на перевод, а не на месяц и вообще не про карточный. Не знаю, может у кого-то другое содержимое этой страницы.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 15:47

Re: izibank

  Starter написав:какие у них тарифы на карточные переводы в другие банки

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otshelnick1
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 17:43

Starter, перші 20 переказів за місяць — безкоштовно, далі — 2% + 5₴, але при цьому є і обмеження на суму на місяць: до 150 000₴ — без комісії, далі — 1% + 5₴. Актуальні тарифи розміщені на сайті: https://www.izibank.com.ua/tariffs.
Ліміт у 150 000₴ вставновлено з 1 червня, але не всі оператори у підтримці про це знають...
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:11

  unknownurl написав:Starter, перші 20 переказів за місяць — безкоштовно, далі — 2% + 5₴, але при цьому є і обмеження на суму на місяць: до 150 000₴ — без комісії, далі — 1% + 5₴. Актуальні тарифи розміщені на сайті: https://www.izibank.com.ua/tariffs.
Ліміт у 150 000₴ вставновлено з 1 червня, але не всі оператори у підтримці про це знають...

А як це, шо за математика?
Ну от зробив я 20 переказів на загальну суму 150К.
І скільки буде коштувати мені 21й переказ на 1000 грн?
+2%+5+1%+5 = 40грн комси? :mrgreen:
ізі-ізі
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:32

  Amethyst написав:
  unknownurl написав:Starter, перші 20 переказів за місяць — безкоштовно, далі — 2% + 5₴, але при цьому є і обмеження на суму на місяць: до 150 000₴ — без комісії, далі — 1% + 5₴. Актуальні тарифи розміщені на сайті: https://www.izibank.com.ua/tariffs.
Ліміт у 150 000₴ вставновлено з 1 червня, але не всі оператори у підтримці про це знають...

А як це, шо за математика?
Ну от зробив я 20 переказів на загальну суму 150К.
І скільки буде коштувати мені 21й переказ на 1000 грн?
+2%+5+1%+5 = 40грн комси? :mrgreen:
ізі-ізі

Буду радий, якщо ви протестуєте і поділитеся інформацією, як розраховується комісія при перевищенні безкоштовних лімітів.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 чер, 2023 19:57

  Starter написав:а кто может подсказать какие у них тарифы на карточные переводы в другие банки

в одном месте нашел что 10т в месяц бесплатно, в другом что 20 переводов через приложение, чему верить в итоге?)

Можете ориентироваться на табличку
"P2P и СЭП по разным картам", в принципе данные оперативно обновляются, ограничения указаны viewtopic.php?p=5235708#p5235708
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