Starter написав:а кто может подсказать какие у них тарифы на карточные переводы в другие банки
в одном месте нашел что 10т в месяц бесплатно, в другом что 20 переводов через приложение, чему верить в итоге?)
Первоисточнику? Мне броузер показывает, что 20 первых толканий (и плюс одна тянучка) на шару, потом 2% + 5 грн. Про 10к грн есть только в пункте про СЭП, но это на перевод, а не на месяц и вообще не про карточный. Не знаю, может у кого-то другое содержимое этой страницы.
Starter, перші 20 переказів за місяць — безкоштовно, далі — 2% + 5₴, але при цьому є і обмеження на суму на місяць: до 150 000₴ — без комісії, далі — 1% + 5₴. Актуальні тарифи розміщені на сайті: https://www.izibank.com.ua/tariffs. Ліміт у 150 000₴ вставновлено з 1 червня, але не всі оператори у підтримці про це знають...
unknownurl написав:Starter, перші 20 переказів за місяць — безкоштовно, далі — 2% + 5₴, але при цьому є і обмеження на суму на місяць: до 150 000₴ — без комісії, далі — 1% + 5₴. Актуальні тарифи розміщені на сайті: https://www.izibank.com.ua/tariffs. Ліміт у 150 000₴ вставновлено з 1 червня, але не всі оператори у підтримці про це знають...
А як це, шо за математика? Ну от зробив я 20 переказів на загальну суму 150К. І скільки буде коштувати мені 21й переказ на 1000 грн? +2%+5+1%+5 = 40грн комси? ізі-ізі
unknownurl написав:Starter, перші 20 переказів за місяць — безкоштовно, далі — 2% + 5₴, але при цьому є і обмеження на суму на місяць: до 150 000₴ — без комісії, далі — 1% + 5₴. Актуальні тарифи розміщені на сайті: https://www.izibank.com.ua/tariffs. Ліміт у 150 000₴ вставновлено з 1 червня, але не всі оператори у підтримці про це знають...
А як це, шо за математика? Ну от зробив я 20 переказів на загальну суму 150К. І скільки буде коштувати мені 21й переказ на 1000 грн? +2%+5+1%+5 = 40грн комси? ізі-ізі
Буду радий, якщо ви протестуєте і поділитеся інформацією, як розраховується комісія при перевищенні безкоштовних лімітів.