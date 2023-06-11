|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 чер, 2023 00:16
demichh написав:
Сэп тут наружу на сумму до 9999 грн за раз, без комиссий.
Тарифи не брешуть? Нечувано!
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8143
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 344 раз.
- Подякували: 1146 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор