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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 00:16

  demichh написав:Сэп тут наружу на сумму до 9999 грн за раз, без комиссий.

Тарифи не брешуть? Нечувано!
klug
 
Повідомлень: 8143
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1146 раз.
 
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izibank (2541)
12.06.2023 00:16
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