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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 12 чер, 2023 00:16

  demichh написав:Сэп тут наружу на сумму до 9999 грн за раз, без комиссий.

Тарифи не брешуть? Нечувано!
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 14:59

Десь промайнуло в новинах, що планують змінити тарифи по картках Izibank. Не можу знайти деталі. Форумчани, хтось в курсі покращень?
lexxi
 
Повідомлень: 4
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:16

  lexxi написав:Десь промайнуло в новинах, що планують змінити тарифи по картках Izibank. Не можу знайти деталі. Форумчани, хтось в курсі покращень?

В новостях не видел. Мне только в приложение такое свалилось:Зображення
moveton
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Повідомлень: 3476
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Повідомлення Додано: Вів 20 чер, 2023 15:16

  lexxi написав:Десь промайнуло в новинах, що планують змінити тарифи по картках Izibank. Не можу знайти деталі. Форумчани, хтось в курсі покращень?


З 19.07.2023 року змінюються тарифи по картках Izibank, а саме:
плата за отримання готівки за рахунок власних коштів
1) в банкоматах "Таскомбанку"
було: не тарифікується
стане: до 10000 грн - не тарифікується; понад 10000 грн - 0,7% від суми

2) в касах відділень "Таскомбанку" у національній валюті
було : до 100 грн - не тарифікується перша операція за добу
стане: до 10000 грн - не тарифікується, понад 10000 грн - 0,7% від суми

Оплата від суми операцій, що перевищують 10000 грн за календарний місяць
emeta
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