lexxi написав:Десь промайнуло в новинах, що планують змінити тарифи по картках Izibank. Не можу знайти деталі. Форумчани, хтось в курсі покращень?
З 19.07.2023 року змінюються тарифи по картках Izibank, а саме: плата за отримання готівки за рахунок власних коштів 1) в банкоматах "Таскомбанку" було: не тарифікується стане: до 10000 грн - не тарифікується; понад 10000 грн - 0,7% від суми
2) в касах відділень "Таскомбанку" у національній валюті було : до 100 грн - не тарифікується перша операція за добу стане: до 10000 грн - не тарифікується, понад 10000 грн - 0,7% від суми
Оплата від суми операцій, що перевищують 10000 грн за календарний місяць