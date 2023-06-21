lexxi написав:Десь промайнуло в новинах, що планують змінити тарифи по картках Izibank. Не можу знайти деталі. Форумчани, хтось в курсі покращень?
З 19.07.2023 року змінюються тарифи по картках Izibank, а саме: плата за отримання готівки за рахунок власних коштів 1) в банкоматах "Таскомбанку" було: не тарифікується стане: до 10000 грн - не тарифікується; понад 10000 грн - 0,7% від суми
2) в касах відділень "Таскомбанку" у національній валюті було : до 100 грн - не тарифікується перша операція за добу стане: до 10000 грн - не тарифікується, понад 10000 грн - 0,7% від суми
Оплата від суми операцій, що перевищують 10000 грн за календарний місяць
Чи звертав хтось увагу, що тут теж існує рейтинг юзера? Обіцяють додаткові категорії кешбеку на певному рівні. Я користуюсь вже певний час, маю винагороди, але рейтинг досі відсутній. Наразі - категорія накопичення на нулі. Спитав у підтримки, що ж так, в мене ж депозитів вже купа була й є поточні, в опису категорії - "...відкривай депозити..."? Відповідь - то цілі потрібно визначати, депозити помилково вказані. Такі ось, изи-розводяги. Вказав їм, щоб прибрали напис про депозити, бо завернусь в НБУ зі скаргою про оману.
kulikrom написав:Чи звертав хтось увагу, що тут теж існує рейтинг юзера? Обіцяють додаткові категорії кешбеку на певному рівні. Я користуюсь вже певний час, маю винагороди, але рейтинг досі відсутній. Наразі - категорія накопичення на нулі. Спитав у підтримки, що ж так, в мене ж депозитів вже купа була й є поточні, в опису категорії - "...відкривай депозити..."? Відповідь - то цілі потрібно визначати, депозити помилково вказані. Такі ось, изи-розводяги. Вказав їм, щоб прибрали напис про депозити, бо завернусь в НБУ зі скаргою про оману.
Я також колись пробував там щось для цього рейтингу робити - досяг статусу новачок і все, далі нічого не рухається, питав і підтримку, але з а-ля "тасіної" підтримки сенсу немає, нічого не сказали, чи правильно, чи щось ще потрібно робити. Просто забити це єдиний варіант