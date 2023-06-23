Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...
Дискомфорт немного...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:33
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:42
Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.
Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:50
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