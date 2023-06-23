RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 253254255256

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:33

  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?


Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...
Vatsyk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 87
З нами з: 03.03.17
Подякував: 30 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:42

  Vatsyk написав:
  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?


Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...

Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.
посетитель
 
Повідомлень: 617
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:50

  Vatsyk написав:
  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?


Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...


На цьому тижні не сталося. Скинув з Моні біля 00:30, в Ізі був в 1:25. Тому приймає
AVF
 
Повідомлень: 339
З нами з: 23.11.11
Подякував: 58 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 253254255256
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.