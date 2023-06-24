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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 09:33

  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?


Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:42

  Vatsyk написав:
  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?


Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...

Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 10:50

  Vatsyk написав:
  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?


Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...


На цьому тижні не сталося. Скинув з Моні біля 00:30, в Ізі був в 1:25. Тому приймає
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 17:36

  посетитель написав:
  Vatsyk написав:
  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?


Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...

Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.


Сегодня спорт отправлял сеп 2,5 часа, поддержка вообще сказала, что заддержки в обработки могут быть до 3х банковских дней :shock:
интересно сколько теперь обратно будет зачислять с альфы
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 18:18

  vovabelokon99 написав:
  посетитель написав:
  Vatsyk написав:Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...

Дискомфорт немного...

Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.


Сегодня спорт отправлял сеп 2,5 часа, поддержка вообще сказала, что заддержки в обработки могут быть до 3х банковских дней :shock:
интересно сколько теперь обратно будет зачислять с альфы

Це стандартна фраза підтримки будь-якого банку, на претензії до швидкості переказів.
Сприймаю як - відповідь робота.
ytaras
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 21:24

  vovabelokon99 написав:Сегодня спорт отправлял сеп 2,5 часа, поддержка вообще сказала, что заддержки в обработки могут быть до 3х банковских дней :shock:
интересно сколько теперь обратно будет зачислять с альфы


После 12 часового ожидания зачисления рука уже тянулась к телефону, но зная , что не дослушав вопрос, тебе начнут втирать про три банковских дня - не рискнул портить себе настрой.

А тут через 15 часов и деньги зачислились!
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 22:02

Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 чер, 2023 23:08

Re: izibank

  посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?
Да. В 23:34 платёж с укргаза успешно пришёл.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 19:59

  klug написав:Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.

А чим зараз регламентують і які строки?
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Повідомлення Додано: Суб 24 чер, 2023 23:52

  посетитель написав:
  klug написав:Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.

А чим зараз регламентують і які строки?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text
На боці відправника має бути оброблено у опер. час (якщо інше не передбачено договором), на боці отримувача сума має бути зарахована у той самий опер. день, коли вона надійшла. Якщо сума прийшла на ліві реквізити, то має повернутися на пізніше 4-го робочого дня.
klug
 
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