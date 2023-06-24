посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?
Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...
Дискомфорт немного...
Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.
посетитель написав:Изя только до 18ти входящий СЕП принимает?
Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...
Дискомфорт немного...
Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.
Сегодня спорт отправлял сеп 2,5 часа, поддержка вообще сказала, что заддержки в обработки могут быть до 3х банковских дней интересно сколько теперь обратно будет зачислять с альфы
Vatsyk написав:Да и исходящий СЭП вчера тоже того: 1752 ушел (вроде) на МОНО ... и сегодня в 0916 только зашел...
Дискомфорт немного...
Как-то странно.Изя и спорт сидят оба на тасе, но спорт неожиданно после 18ти зачислил входящий СЕП.Вообще в поддержке спорта бодро рассказали про круглосуточную обработку платежей.Честно говоря верится с трудом так раньше тот же СЕП спорт отправлял только с 9-00 до 18-00.Может конечно поменяли уже.
Сегодня спорт отправлял сеп 2,5 часа, поддержка вообще сказала, что заддержки в обработки могут быть до 3х банковских дней интересно сколько теперь обратно будет зачислять с альфы
Це стандартна фраза підтримки будь-якого банку, на претензії до швидкості переказів. Сприймаю як - відповідь робота.
vovabelokon99 написав:Сегодня спорт отправлял сеп 2,5 часа, поддержка вообще сказала, что заддержки в обработки могут быть до 3х банковских дней интересно сколько теперь обратно будет зачислять с альфы
После 12 часового ожидания зачисления рука уже тянулась к телефону, но зная , что не дослушав вопрос, тебе начнут втирать про три банковских дня - не рискнул портить себе настрой.
klug написав:Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.
А чим зараз регламентують і які строки?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text На боці відправника має бути оброблено у опер. час (якщо інше не передбачено договором), на боці отримувача сума має бути зарахована у той самий опер. день, коли вона надійшла. Якщо сума прийшла на ліві реквізити, то має повернутися на пізніше 4-го робочого дня.