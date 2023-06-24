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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 07:25

Re: izibank

Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра
VLADPn
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Повідомлень: 2532
З нами з: 04.02.12
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  #<1 ... 254255256257
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izibank (2561)
25.06.2023 07:25
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