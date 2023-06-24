Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 чер, 2023 07:25
Re: izibank
Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра
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