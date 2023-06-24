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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 07:25

Re: izibank

Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 09:31

  VLADPn написав:Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра

А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк?
ytaras
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 09:43

  klug написав:
  посетитель написав:
  klug написав:Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.

А чим зараз регламентують і які строки?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text
На боці відправника має бути оброблено у опер. час (якщо інше не передбачено договором), на боці отримувача сума має бути зарахована у той самий опер. день, коли вона надійшла. Якщо сума прийшла на ліві реквізити, то має повернутися на пізніше 4-го робочого дня.

Дякую
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 09:56

  ytaras написав:
  VLADPn написав:Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра

А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк?

Якщо сума більше 29999грн.То це вже трохи проблема.Ну і по номеру карти це анонімні платежі які чітко підпадають під фінмоніторінг.А нашо якщо що додаткові проблеми.Наприклад щоб переслати сто тисяч це мінімум чотири платежі.І тут ще дроблення суми підозріле виникає.В деяких банках як наприклад ПУМБ фінмон на голову відбитий тому ну його нафіг, якщо можно то краще СЕПом на більш-менш великих сумах.
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  #<1 ... 254255256257
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