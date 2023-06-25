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банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 254255256257 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.5 5 22 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 14% 3 2- Погане. Некомпетентне. 9% 2 3- Задовільне. Хотілося б краще. 14% 3 4- Добре. Як і повинно бути. 36% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 27% 6 Всього голосів : 22 Додано: Нед 25 чер, 2023 07:25 Re: izibank Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.

А отправка с 9-ти утра VLADPn

Повідомлень: 2532 З нами з: 04.02.12 Подякував: 215 раз. Подякували: 320 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 09:31 VLADPn написав: Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.

А отправка с 9-ти утра Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.А отправка с 9-ти утра

А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк? А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк? ytaras Повідомлень: 28 З нами з: 30.09.22 Подякував: 11 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 09:43 klug написав: посетитель написав: klug написав: Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку. Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.

А чим зараз регламентують і які строки? А чим зараз регламентують і які строки?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

На боці відправника має бути оброблено у опер. час (якщо інше не передбачено договором), на боці отримувача сума має бути зарахована у той самий опер. день, коли вона надійшла. Якщо сума прийшла на ліві реквізити, то має повернутися на пізніше 4-го робочого дня. На боці відправника має бути оброблено у опер. час (якщо інше не передбачено договором), на боці отримувача сума має бути зарахована у той самий опер. день, коли вона надійшла. Якщо сума прийшла на ліві реквізити, то має повернутися на пізніше 4-го робочого дня.

Дякую Дякую посетитель Повідомлень: 620 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 09:56 ytaras написав: VLADPn написав: Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.

А отправка с 9-ти утра Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.А отправка с 9-ти утра

А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк? А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк?

Якщо сума більше 29999грн.То це вже трохи проблема.Ну і по номеру карти це анонімні платежі які чітко підпадають під фінмоніторінг.А нашо якщо що додаткові проблеми.Наприклад щоб переслати сто тисяч це мінімум чотири платежі.І тут ще дроблення суми підозріле виникає.В деяких банках як наприклад ПУМБ фінмон на голову відбитий тому ну його нафіг, якщо можно то краще СЕПом на більш-менш великих сумах. Якщо сума більше 29999грн.То це вже трохи проблема.Ну і по номеру карти це анонімні платежі які чітко підпадають під фінмоніторінг.А нашо якщо що додаткові проблеми.Наприклад щоб переслати сто тисяч це мінімум чотири платежі.І тут ще дроблення суми підозріле виникає.В деяких банках як наприклад ПУМБ фінмон на голову відбитий тому ну його нафіг, якщо можно то краще СЕПом на більш-менш великих сумах. посетитель Повідомлень: 620 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 77 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 25 чер, 2023 15:32 kulikrom написав: Чи звертав хтось увагу, що тут теж існує рейтинг юзера? Обіцяють додаткові категорії кешбеку на певному рівні. Я користуюсь вже певний час, маю винагороди, але рейтинг досі відсутній. Наразі - категорія накопичення на нулі. Спитав у підтримки, що ж так, в мене ж депозитів вже купа була й є поточні, в опису категорії - "...відкривай депозити..."? Відповідь - то цілі потрібно визначати, депозити помилково вказані. Чи звертав хтось увагу, що тут теж існує рейтинг юзера? Обіцяють додаткові категорії кешбеку на певному рівні. Я користуюсь вже певний час, маю винагороди, але рейтинг досі відсутній. Наразі - категорія накопичення на нулі. Спитав у підтримки, що ж так, в мене ж депозитів вже купа була й є поточні, в опису категорії - "...відкривай депозити..."? Відповідь - то цілі потрібно визначати, депозити помилково вказані.



У мене зникла іконка доступа до цього розділу (була така "майже весна" донедавна в лівому верхньому куті картки). Є ще якийсь шлях туди? У мене зникла іконка доступа до цього розділу (була така "майже весна" донедавна в лівому верхньому куті картки). Є ще якийсь шлях туди? wildlynx Повідомлень: 163 З нами з: 14.04.16 Подякував: 127 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 254255256257 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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