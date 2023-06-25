Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили. А отправка с 9-ти утра
VLADPn написав:Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили. А отправка с 9-ти утра
А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк?
klug написав:Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.
А чим зараз регламентують і які строки?
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text На боці відправника має бути оброблено у опер. час (якщо інше не передбачено договором), на боці отримувача сума має бути зарахована у той самий опер. день, коли вона надійшла. Якщо сума прийшла на ліві реквізити, то має повернутися на пізніше 4-го робочого дня.
VLADPn написав:Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили. А отправка с 9-ти утра
А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк?
Якщо сума більше 29999грн.То це вже трохи проблема.Ну і по номеру карти це анонімні платежі які чітко підпадають під фінмоніторінг.А нашо якщо що додаткові проблеми.Наприклад щоб переслати сто тисяч це мінімум чотири платежі.І тут ще дроблення суми підозріле виникає.В деяких банках як наприклад ПУМБ фінмон на голову відбитий тому ну його нафіг, якщо можно то краще СЕПом на більш-менш великих сумах.
kulikrom написав:Чи звертав хтось увагу, що тут теж існує рейтинг юзера? Обіцяють додаткові категорії кешбеку на певному рівні. Я користуюсь вже певний час, маю винагороди, але рейтинг досі відсутній. Наразі - категорія накопичення на нулі. Спитав у підтримки, що ж так, в мене ж депозитів вже купа була й є поточні, в опису категорії - "...відкривай депозити..."? Відповідь - то цілі потрібно визначати, депозити помилково вказані.
У мене зникла іконка доступа до цього розділу (була така "майже весна" донедавна в лівому верхньому куті картки). Є ще якийсь шлях туди?
Rack написав:Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?
Натисніть на іконку вгорі картки, в розділі головний екран додатку є приховувати баланс - вимкніть його, також якщо та функція увімкнена достатньо провести рукою біля камери
Сорри, это в спорт банке произошло вечно их путаю.Переннс вопрос туда
Rack написав:Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?
Натисніть на іконку вгорі картки, в розділі головний екран додатку є приховувати баланс - вимкніть його, також якщо та функція увімкнена достатньо провести рукою біля камери
Сорри, это в спорт банке произошло вечно их путаю.Переннс вопрос туда