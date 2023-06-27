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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 254255256257

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 07:25

Re: izibank

Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра
VLADPn
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 09:31

  VLADPn написав:Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра

А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк?
ytaras
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 09:43

  klug написав:
  посетитель написав:
  klug написав:Норма про 3 дні перестала діяти майже рік тому - 01.08.2022 разом із Законом "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні". Час папугам вже вивчити нову нормативку.

А чим зараз регламентують і які строки?

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text
На боці відправника має бути оброблено у опер. час (якщо інше не передбачено договором), на боці отримувача сума має бути зарахована у той самий опер. день, коли вона надійшла. Якщо сума прийшла на ліві реквізити, то має повернутися на пізніше 4-го робочого дня.

Дякую
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 09:56

  ytaras написав:
  VLADPn написав:Спорт тоже зачисляет нормально. В среду в 22 с копейками забрынчал телефон-на моно пришли облиги. Создал платеж на рюкзак и в 00:12 уже четверг деньги на рюкзаке и проценты за этот день начислили.
А отправка с 9-ти утра

А чому це краще ніж відправити по номеру карти, і гроші прийшли б за кілька хвилин на Спорт-банк?

Якщо сума більше 29999грн.То це вже трохи проблема.Ну і по номеру карти це анонімні платежі які чітко підпадають під фінмоніторінг.А нашо якщо що додаткові проблеми.Наприклад щоб переслати сто тисяч це мінімум чотири платежі.І тут ще дроблення суми підозріле виникає.В деяких банках як наприклад ПУМБ фінмон на голову відбитий тому ну його нафіг, якщо можно то краще СЕПом на більш-менш великих сумах.
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Повідомлення Додано: Нед 25 чер, 2023 15:32

  kulikrom написав:Чи звертав хтось увагу, що тут теж існує рейтинг юзера? Обіцяють додаткові категорії кешбеку на певному рівні. Я користуюсь вже певний час, маю винагороди, але рейтинг досі відсутній. Наразі - категорія накопичення на нулі. Спитав у підтримки, що ж так, в мене ж депозитів вже купа була й є поточні, в опису категорії - "...відкривай депозити..."? Відповідь - то цілі потрібно визначати, депозити помилково вказані.


У мене зникла іконка доступа до цього розділу (була така "майже весна" донедавна в лівому верхньому куті картки). Є ще якийсь шлях туди?
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 07:34

  vovabelokon99 написав:
  Rack написав:Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?

Натисніть на іконку вгорі картки, в розділі головний екран додатку є приховувати баланс - вимкніть його, також якщо та функція увімкнена достатньо провести рукою біля камери

Сорри, это в спорт банке произошло вечно их путаю.Переннс вопрос туда
Rack
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 07:40

  Rack написав:
  vovabelokon99 написав:
  Rack написав:Скрылись балансы в приложении, всё перекопал- нигде не нашёл Как открыть обратно. Как реквизиты открыть-скрыть - нашёл , А как чтоб показывало или скрывала балансы на картах и кредитах - не нашёл. Теперь смотрю на флажки вместо цифр))) подскажите -где?

Натисніть на іконку вгорі картки, в розділі головний екран додатку є приховувати баланс - вимкніть його, також якщо та функція увімкнена достатньо провести рукою біля камери

Сорри, это в спорт банке произошло вечно их путаю.Переннс вопрос туда

Зажмите баланс карты
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:04

рейтинг юзера

  wildlynx написав:У мене зникла іконка доступа до цього розділу (була така "майже весна" донедавна в лівому верхньому куті картки). Є ще якийсь шлях туди?


вітання! служба підтримки izibank...ми взяли до уваги сказане та поки тимчасово прибрали гейміфікацію, щоб повернути у майбутньому в кращому вигляді.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Пон 26 чер, 2023 17:15

  vovabelokon99 написав: вопрос туда

Зажмите баланс карты[/quote]
Спасибо!!
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Повідомлення Додано: Вів 27 чер, 2023 14:15

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