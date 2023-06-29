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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 08:15
Як правильно гаситися? Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
Додано: Чет 29 чер, 2023 08:27
Додано: Чет 29 чер, 2023 11:20
Угу. Так чудово все гаситься день-в-день.
СЕП гасить теж день-в-день.
А от р2р що свій що сторонній проводиться по рах наступним днем, але кажуть, що гасить теж день-в-день. Але коли я перевіряв ще до Ковіду, то такої лафи не було
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