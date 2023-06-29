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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 чер, 2023 08:15
Як правильно гаситися? Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
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Striker
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Додано: Чет 29 чер, 2023 08:27
Striker написав:
Як правильно гаситися? Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
А навіщо на дебітку спочатку? Як на мене на кредитку відразу знімати.Це ж внутрішньобанківськи операції.
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посетитель
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Додано: Чет 29 чер, 2023 11:20
посетитель написав: Striker написав:
Як правильно гаситися? Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
А навіщо на дебітку спочатку? Як на мене на кредитку відразу знімати.Це ж внутрішньобанківськи операції.
Угу. Так чудово все гаситься день-в-день.
СЕП гасить теж день-в-день.
А от р2р що свій що сторонній проводиться по рах наступним днем, але кажуть, що гасить теж день-в-день. Але коли я перевіряв ще до Ковіду, то такої лафи не було
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Amethyst
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Додано: Чет 29 чер, 2023 11:43
Щось застосунок приліг. У всіх так?
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lara_08
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Додано: Чет 29 чер, 2023 11:51
lara_08
не пускает
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VLADPn
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Додано: Чет 29 чер, 2023 12:05
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Додано: Чет 29 чер, 2023 14:25
lara_08 написав:VLADPn
запрацювало
Репетиція перед завтрашнім днем?
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klug
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Додано: Чет 29 чер, 2023 14:39
klug написав: lara_08 написав:VLADPn
запрацювало
Репетиція перед завтрашнім днем?
А що завтра?
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Додано: Чет 29 чер, 2023 15:17
Striker написав:
Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
Якщо гаситики крелитку зі Заначки, то операція пройде за рахунком. Переказ між своїми картками -- це р2р, швидко може не пройти.
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Howl
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Додано: Чет 29 чер, 2023 15:46
Репетиція продовжується, дзвонить робот, типу були нараховані відсотки за кредиткою - деталі у застосунку. У застосунку 0 відсотків нараховано, як і мало бути.
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klug
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