RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 255256257258

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 08:15

Як правильно гаситися? Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 2974
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3592 раз.
Подякували: 5869 раз.
 
Профіль
38
19
38
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 08:27

  Striker написав:Як правильно гаситися? Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
А навіщо на дебітку спочатку? Як на мене на кредитку відразу знімати.Це ж внутрішньобанківськи операції.
посетитель
 
Повідомлень: 621
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:20

  посетитель написав:
  Striker написав:Як правильно гаситися? Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
А навіщо на дебітку спочатку? Як на мене на кредитку відразу знімати.Це ж внутрішньобанківськи операції.

Угу. Так чудово все гаситься день-в-день.
СЕП гасить теж день-в-день.
А от р2р що свій що сторонній проводиться по рах наступним днем, але кажуть, що гасить теж день-в-день. Але коли я перевіряв ще до Ковіду, то такої лафи не було :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4229
З нами з: 05.05.21
Подякував: 306 раз.
Подякували: 767 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:43

Щось застосунок приліг. У всіх так?
lara_08
 
Повідомлень: 775
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 11:51

lara_08

не пускает
VLADPn
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2534
З нами з: 04.02.12
Подякував: 215 раз.
Подякували: 320 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 12:05

VLADPn
запрацювало
lara_08
 
Повідомлень: 775
З нами з: 05.05.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 115 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:25

  lara_08 написав:VLADPn
запрацювало

Репетиція перед завтрашнім днем?
klug
 
Повідомлень: 8169
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 14:39

  klug написав:
  lara_08 написав:VLADPn
запрацювало

Репетиція перед завтрашнім днем?

А що завтра?
mlynok
 
Повідомлень: 239
З нами з: 08.06.10
Подякував: 68 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 15:17

Re: izibank

  Striker написав:Зняти з Заначки на дебетку, з неї поповнити кредитку, пройде по рахунку в цей же день?
Якщо гаситики крелитку зі Заначки, то операція пройде за рахунком. Переказ між своїми картками -- це р2р, швидко може не пройти.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5443
З нами з: 08.03.18
Подякував: 525 раз.
Подякували: 1005 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 29 чер, 2023 15:46

Репетиція продовжується, дзвонить робот, типу були нараховані відсотки за кредиткою - деталі у застосунку. У застосунку 0 відсотків нараховано, як і мало бути.
klug
 
Повідомлень: 8169
З нами з: 18.08.14
Подякував: 344 раз.
Подякували: 1151 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 255256257258
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alexualex, green, Кочевник і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (4855)
29.06.2023 16:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.