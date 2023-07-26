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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 01 лип, 2023 22:31
Подскажите, если сегодня закинуть на депозит-заначку, то все-равно будет с понедельника % считать?
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:08
Відносно інших банків цього місяця кешбек тут сльози
Навіщо мені на книги 5%, коли найбільше витрачаєш на продукти та транспорт
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ker
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Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:25
ker написав:
Відносно інших банків цього місяця кешбек тут сльози
Навіщо мені на книги 5%, коли найбільше витрачаєш на продукти та транспорт
В смысле слёзы радости? У меня в этом месяца на хавчик всё так же 1.5% Какой ещё банк за кредитные даёт хотя бы столько же? У Аккорда в этом месяце еда в повышенные категории не входит. А у Глобуса КЛ только для старых клиентов.
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moveton
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Додано: Пон 24 лип, 2023 14:11
Форумчани, нагадайте, будь ласка, який ліміт на поповнення через термінал?
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Додано: Сер 26 лип, 2023 11:51
ИЗЯ всё.
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