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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 256257258259

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.5 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Суб 01 лип, 2023 22:31

Подскажите, если сегодня закинуть на депозит-заначку, то все-равно будет с понедельника % считать?
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:08

Відносно інших банків цього місяця кешбек тут сльози :cry:
Навіщо мені на книги 5%, коли найбільше витрачаєш на продукти та транспорт :!:
ker
 
Повідомлень: 2
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:25

  ker написав:Відносно інших банків цього місяця кешбек тут сльози :cry:
Навіщо мені на книги 5%, коли найбільше витрачаєш на продукти та транспорт :!:

В смысле слёзы радости? У меня в этом месяца на хавчик всё так же 1.5% Какой ещё банк за кредитные даёт хотя бы столько же? У Аккорда в этом месяце еда в повышенные категории не входит. А у Глобуса КЛ только для старых клиентов.
moveton
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Повідомлень: 3545
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Повідомлення Додано: П'ят 07 лип, 2023 14:26

  ker написав:Відносно інших банків цього місяця кешбек тут сльози :cry:
Навіщо мені на книги 5%, коли найбільше витрачаєш на продукти та транспорт :!:

Ну не знаааю, у мене кафешка як книги пробивається. Але там із умовно нормальної їжі тільки кава і піца, ні салатиків ні рису з котлеткою їсти не можна :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 24 лип, 2023 14:11

Форумчани, нагадайте, будь ласка, який ліміт на поповнення через термінал?
Віра Валентинівна
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 11:51

ИЗЯ всё.
В приложение не войти :(
ВIВ
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Повідомлення Додано: Сер 26 лип, 2023 12:38

ВIВ, та нєє, літає
Amethyst
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З нами з: 05.05.21
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Подякували: 780 раз.
 
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  #<1 ... 256257258259
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