v57 Цитую відповідь банка: "2.15. Пільговий період триває з дати списання операції за рахунком та до останнього календарного дня місяця, що слідує за звітним. У випадку не повернення та/або часткового повернення Клієнтом, станом на кінець Пільгового періоду, суми загальної заборгованості, на яку розповсюджується дія Пільгового періоду, Банк донараховує проценти за користування Кредитним лімітом на фактичну суму заборгованості, на яку розповсюджувалась дія Пільгового періоду, за весь період існування заборгованості протягом Пільгового періоду за звичайною ставкою, передбаченою Тарифами Банку, що розміщені на сайті Банку та у Мобільному застосунку." Заодно раджу пошукати в тлумачному словнику слово "шахрайство". І так, в інших банківських установах є грейс і немає таких розводняків.
У випадку не повернення та/або часткового повернення Клієнтом протягом Пільгового періоду суми загальної заборгованості Клієнта за Кредитним лімітом, на який розповсюджується дія Пільгового періоду, Банк нараховує проценти за користування Кредитним лімітом на фактичну суму такої заборгованості протягом поточного Розрахункового періоду, а також донараховує проценти за звичайною ставкою, передбаченою Тарифами, на фактичну суму такої заборгованості з моменту її виникнення
Т.е. та же самая схема. Так что успехов в подаче жалобы в НБУ и на него тоже, хотя его и не существует (раз "в других банках нет такого разводняка"). Там даже категория жалоб есть "кредитна картка (шахрайство)". Ждём здесь разъяснения слова "шахрайство", которое сделает НБУ. И пусть указывает из какого словаря он его взял.
Andrew_LV написав:v57 Цитую відповідь банка: "2.15. Пільговий період триває з дати списання операції за рахунком та до останнього календарного дня місяця, що слідує за звітним. У випадку не повернення та/або часткового повернення Клієнтом, станом на кінець Пільгового періоду, суми загальної заборгованості, на яку розповсюджується дія Пільгового періоду, Банк донараховує проценти за користування Кредитним лімітом на фактичну суму заборгованості, на яку розповсюджувалась дія Пільгового періоду, за весь період існування заборгованості протягом Пільгового періоду за звичайною ставкою, передбаченою Тарифами Банку, що розміщені на сайті Банку та у Мобільному застосунку." Заодно раджу пошукати в тлумачному словнику слово "шахрайство". І так, в інших банківських установах є грейс і немає таких розводняків.
Не все виділили: Банк донараховує проценти за користування Кредитним лімітом на фактичну суму заборгованості, на яку розповсюджувалась дія Пільгового періоду, за весь період існування заборгованості протягом Пільгового періоду за звичайною ставкою
moveton , v57 , Amethyst , temjap4 Друзі, я не збираюсь з вами сперечатися, сваритися чи що-небудь доводити. Гілка ніби про власний досвід обслуговування в українських банках? Я висловив свій особистий досвід та своє субʼєктивне обурення.
Як то кажуть найкращі знання платні. Що ж, я оплатив свій урок Очевидно цій організації непотрібні платоспроможні клієнти
І висновок свій теж зробив: не хочу мати нічого спільного з шахраями. А izibank'у щиро бажаю щоб це був їхній останній заробіток.
Andrew_LV написав:Банк повне дно! Протягом пільгового періоду використав 35173.66 грн до кінця липня повернув 34173.66 грн. Тобто фактичний борг на кінець місяця 1000,00 грн. нарахували відсотки 2604,65 грн. Це відсоткова ставки типу в конторках які надають споживчі кредити під сотні річних. Однозначно нікому не раджу мати справи з фактично шахраями. А izibank бажаю гарної дороги в слід за "рускім корабльом" з тим же результатом.
P.S.: буду вдячний за поради як краще подати скаргу до НБУ
Дійсно кончена установа. Від вчора не можуть списати свої відсотки та закрити картку.