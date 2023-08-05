Хіба не 20?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 сер, 2023 15:43
Re: izibank
Додано: Суб 05 сер, 2023 15:53
Речь не про соточку, а про то, с какой суммы и за какое время начислятся проценты в момент исчерпания грейса. Может Сенс и только на непогашенное смотрит. Фея-помощница в его теме замяла вопрос, когда попросили уточнить этот момент.
Додано: Суб 05 сер, 2023 16:05
В той теме как раз я задал вопрос, потому что стало даже самому стало интересно, неужели Сенс такой добрый. Считал, что он точно так же, как и остальные, при выходе из грейса берет не только за недоплату, а за всё, чем пользовались в грейсе, из которого вывалились.
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