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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
17%
4
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
35%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:43

Re: izibank

  maxprofit написав:Лише Сенс дозволяє 15 грн недогасити

Хіба не 20?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:53

  ingtrans написав:
  maxprofit написав:Лише Сенс дозволяє 15 грн недогасити

Хіба не 20?

Речь не про соточку, а про то, с какой суммы и за какое время начислятся проценты в момент исчерпания грейса. Может Сенс и только на непогашенное смотрит. Фея-помощница в его теме замяла вопрос, когда попросили уточнить этот момент.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:05

  moveton написав:
  ingtrans написав:
  maxprofit написав:Лише Сенс дозволяє 15 грн недогасити

Хіба не 20?

Речь не про соточку, а про то, с какой суммы и за какое время начислятся проценты в момент исчерпания грейса. Может Сенс и только на непогашенное смотрит. Фея-помощница в его теме замяла вопрос, когда попросили уточнить этот момент.

В той теме как раз я задал вопрос, потому что стало даже самому стало интересно, неужели Сенс такой добрый. Считал, что он точно так же, как и остальные, при выходе из грейса берет не только за недоплату, а за всё, чем пользовались в грейсе, из которого вывалились.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:16

Re: izibank

Платил сегодня кредиткой в ветклинике
Своими глазами видел как продавец набирает сумму 200грн.
На чек не глянул даже и не сохранил ((
Дома уже заметил в приложении покупка с выдачей наличных на кассе 400 грн + комиссия
Ничего не понимаю, чудес не бывает, но все более чем странно..
Получил вместо кешбека неприятный сюрприз
emeta
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