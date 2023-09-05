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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 258259260261

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:43

Re: izibank

  maxprofit написав:Лише Сенс дозволяє 15 грн недогасити

Хіба не 20?
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 15:53

  ingtrans написав:
  maxprofit написав:Лише Сенс дозволяє 15 грн недогасити

Хіба не 20?

Речь не про соточку, а про то, с какой суммы и за какое время начислятся проценты в момент исчерпания грейса. Может Сенс и только на непогашенное смотрит. Фея-помощница в его теме замяла вопрос, когда попросили уточнить этот момент.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 05 сер, 2023 16:05

  moveton написав:
  ingtrans написав:
  maxprofit написав:Лише Сенс дозволяє 15 грн недогасити

Хіба не 20?

Речь не про соточку, а про то, с какой суммы и за какое время начислятся проценты в момент исчерпания грейса. Может Сенс и только на непогашенное смотрит. Фея-помощница в его теме замяла вопрос, когда попросили уточнить этот момент.

В той теме как раз я задал вопрос, потому что стало даже самому стало интересно, неужели Сенс такой добрый. Считал, что он точно так же, как и остальные, при выходе из грейса берет не только за недоплату, а за всё, чем пользовались в грейсе, из которого вывалились.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 07 сер, 2023 23:16

Re: izibank

..
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 14:57

Чи видадуть мені кредитний ліміт(і який), якщо зараз оформити картку?
cinon
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 сер, 2023 17:43

cinon
Зараз, загалом, видають. Але він може бути досить невеликим. Я оформлював 2 місяці тому - дали 3 тисячі ліміту
Amid
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:06

При спробі зняти кошти із Заначки ізя каже, що помилка з'єднання та треба повторити операцію. При тому, з'єднання ОК і у сам застосунок входить легко. Кого ще зачепило?

UPD. Уже відпустило, але ж підступна ця пані Ганна.
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 27 сер, 2023 09:08

Re: izibank

  cinon написав:Чи видадуть мені кредитний ліміт(і який), якщо зараз оформити картку?


сразу дали 40тыс - оформил пару дней назад
vpchelko
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Повідомлення Додано: Вів 05 вер, 2023 21:20

ізя насмерть заблочила картку єДопомога за "неактивність" - ні оживити, ні перевипустити її тепер не можна зовсім. Дві години бодався з підтримкою, щоб її закрити і теж плюнув... Як Вам така тема? Вони розраховували, що я щомісяця з неї буду щось витрачати?
klug
 
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