Хіба не 20?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 05 сер, 2023 15:43
Re: izibank
Додано: Суб 05 сер, 2023 15:53
Речь не про соточку, а про то, с какой суммы и за какое время начислятся проценты в момент исчерпания грейса. Может Сенс и только на непогашенное смотрит. Фея-помощница в его теме замяла вопрос, когда попросили уточнить этот момент.
Додано: Суб 05 сер, 2023 16:05
В той теме как раз я задал вопрос, потому что стало даже самому стало интересно, неужели Сенс такой добрый. Считал, что он точно так же, как и остальные, при выходе из грейса берет не только за недоплату, а за всё, чем пользовались в грейсе, из которого вывалились.
Додано: Пон 07 сер, 2023 23:16
Re: izibank
..
Додано: Вів 22 сер, 2023 14:57
Чи видадуть мені кредитний ліміт(і який), якщо зараз оформити картку?
Додано: Вів 22 сер, 2023 17:43
cinon
Зараз, загалом, видають. Але він може бути досить невеликим. Я оформлював 2 місяці тому - дали 3 тисячі ліміту
Додано: П'ят 25 сер, 2023 22:06
При спробі зняти кошти із Заначки ізя каже, що помилка з'єднання та треба повторити операцію. При тому, з'єднання ОК і у сам застосунок входить легко. Кого ще зачепило?
UPD. Уже відпустило, але ж підступна ця пані Ганна.
Додано: Нед 27 сер, 2023 09:08
Re: izibank
Додано: Вів 05 вер, 2023 21:20
ізя насмерть заблочила картку єДопомога за "неактивність" - ні оживити, ні перевипустити її тепер не можна зовсім. Дві години бодався з підтримкою, щоб її закрити і теж плюнув... Як Вам така тема? Вони розраховували, що я щомісяця з неї буду щось витрачати?
Додано: Сер 06 вер, 2023 16:24
Дія і ліміт
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