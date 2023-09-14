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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:20
Хто розшифрував нові тарифи на перекази? Не можу зрозуміти, вони там кому пропустили чи на ТАС тепер буде дорожче ніж на інші банки. На сайті нових тарифів немає.
Додано: Чет 14 вер, 2023 16:48
Як я зрозумів, то просто на тас та спорт тепер рахується як на картки інших банків, ліміт 20 переказів та до 150к на місяць. Сеп так і залишається до 10к за платіж без комісії
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