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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 259260261262

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:20

Хто розшифрував нові тарифи на перекази? Не можу зрозуміти, вони там кому пропустили чи на ТАС тепер буде дорожче ніж на інші банки. На сайті нових тарифів немає.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 16:48

  klug написав:Хто розшифрував нові тарифи на перекази? Не можу зрозуміти, вони там кому пропустили чи на ТАС тепер буде дорожче ніж на інші банки. На сайті нових тарифів немає.

Як я зрозумів, то просто на тас та спорт тепер рахується як на картки інших банків, ліміт 20 переказів та до 150к на місяць. Сеп так і залишається до 10к за платіж без комісії
vovabelokon99
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  #<1 ... 259260261262
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