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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 лис, 2023 01:16
посетитель написав:
Дивлюсь змінили мінімальну суму поповнення.Тепер від 1000 грн.
У Sportbank минимальная сумма пополнения 500 грн.
А всё, что меньше, надо (в случае с ИЗИ) или добивать до 1000 грн, или кидать на "Заначку".
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Sanyok77
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Додано: Чет 02 лис, 2023 10:16
Sanyok77 написав: посетитель написав:
Дивлюсь змінили мінімальну суму поповнення.Тепер від 1000 грн.
У Sportbank минимальная сумма пополнения 500 грн.
А всё, что меньше, надо (в случае с ИЗИ) или добивать до 1000 грн, или кидать на "Заначку".
у изи там прикол.Когда открываешь депо и смотришь депо то в пункте 1.9 пишет что пополнять можно от 1000 (тысячи).Но после того как открыл и если опять посмотреть договор в приложении то в пункте 1.9 уже пишет что пополнять можно от 100(ста).По факту даёт от ста пополнять.
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 12:33
Господа, а у ИЗи отдельные лимиты на переводы бесплатные P2P от Спорт банка?
Елси я в споре свои 350 к уже использовал, ИЗИ можно еще параллельно поюзать?
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Shummi
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 12:56
Shummi написав:
Господа, а у ИЗи отдельные лимиты на переводы бесплатные P2P от Спорт банка?
Елси я в споре свои 350 к уже использовал, ИЗИ можно еще параллельно поюзать?
не зрозуміле питання.Про які 350 мова?В спорті без комісії р2р до 30 тис. якщо по звичайній карті.
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 13:03
посетитель
По черной карте 350 к
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Shummi
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 13:56
Shummi написав:посетитель
По черной карте 350 к
Тогда по идее всё.С изи то можно, но лимит по финмониторингу у них один.Как 400 тыс. превысить так и заблокируют.
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 14:31
посетитель
Так а че заблокируют, у меня есть справка о доходах которая его покрывает. А сколько в изи лимит в месяц вообще*?
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Shummi
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 15:04
Shummi написав:посетитель
Так а че заблокируют, у меня есть справка о доходах которая его покрывает. А сколько в изи лимит в месяц вообще*?
150 000.Раскажите потом как все прошло )
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:26
Сьогодні прочитав про проблеми у Спортбанку. А як тут, все працює нормально?
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jok
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Додано: Пон 20 лис, 2023 17:35
jok написав:
Сьогодні прочитав про проблеми у Спортбанку. А як тут, все працює нормально?
Поку не працює не нормально
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