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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2023 01:16

  посетитель написав:Дивлюсь змінили мінімальну суму поповнення.Тепер від 1000 грн.

У Sportbank минимальная сумма пополнения 500 грн.
А всё, что меньше, надо (в случае с ИЗИ) или добивать до 1000 грн, или кидать на "Заначку".
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Чет 02 лис, 2023 10:16

  Sanyok77 написав:
  посетитель написав:Дивлюсь змінили мінімальну суму поповнення.Тепер від 1000 грн.

У Sportbank минимальная сумма пополнения 500 грн.
А всё, что меньше, надо (в случае с ИЗИ) или добивать до 1000 грн, или кидать на "Заначку".
у изи там прикол.Когда открываешь депо и смотришь депо то в пункте 1.9 пишет что пополнять можно от 1000 (тысячи).Но после того как открыл и если опять посмотреть договор в приложении то в пункте 1.9 уже пишет что пополнять можно от 100(ста).По факту даёт от ста пополнять.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 12:33

Re: izibank

Господа, а у ИЗи отдельные лимиты на переводы бесплатные P2P от Спорт банка?
Елси я в споре свои 350 к уже использовал, ИЗИ можно еще параллельно поюзать?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 12:56

  Shummi написав:Господа, а у ИЗи отдельные лимиты на переводы бесплатные P2P от Спорт банка?
Елси я в споре свои 350 к уже использовал, ИЗИ можно еще параллельно поюзать?
не зрозуміле питання.Про які 350 мова?В спорті без комісії р2р до 30 тис. якщо по звичайній карті.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 13:03

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По черной карте 350 к :lol:
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 13:56

  Shummi написав:посетитель
По черной карте 350 к :lol:

Тогда по идее всё.С изи то можно, но лимит по финмониторингу у них один.Как 400 тыс. превысить так и заблокируют.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 14:31

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Так а че заблокируют, у меня есть справка о доходах которая его покрывает. А сколько в изи лимит в месяц вообще*?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лис, 2023 15:04

  Shummi написав:посетитель
Так а че заблокируют, у меня есть справка о доходах которая его покрывает. А сколько в изи лимит в месяц вообще*?

150 000.Раскажите потом как все прошло )
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:26

Сьогодні прочитав про проблеми у Спортбанку. А як тут, все працює нормально?
jok
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 17:35

  jok написав:Сьогодні прочитав про проблеми у Спортбанку. А як тут, все працює нормально?

Поку не працює не нормально
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