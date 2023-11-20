RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 262263264265

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:13

ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
klug
 
Повідомлень: 8304
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:30

  klug написав:ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.


з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мін 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
wolfus
 
Повідомлень: 43
З нами з: 30.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 18:59

  wolfus написав:
  klug написав:ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.


з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мін 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

:shock:
так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе)
flysoulfly
 
Повідомлень: 3711
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1332 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:03

  flysoulfly написав:
  wolfus написав:
  klug написав:ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.


з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:
20%, мін 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

:shock:
так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе)

Десять тысяч! Акуеть.Это победитель.

Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.

Только начал там депозиты открывать и вот тебе на.Идут за русским военным кораблем.
посетитель
 
Повідомлень: 791
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 19:16

Re: izibank

Посмотрел тарифы.Там не минимум, а максимум 10000 грн.Но тем не менее заплати 20% что б тебе твои деньги отдали.Изя, а чё не 100%?
посетитель
 
Повідомлень: 791
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 262263264265
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3539)
20.11.2023 18:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.