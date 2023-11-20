Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / izibank izibank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 262263264265 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку. izibank 3.4 5 25 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 16% 4 2- Погане. Некомпетентне. 12% 3 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 4 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 8 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 24% 6 Всього голосів : 25 Додано: Пон 20 лис, 2023 18:13 ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною. klug Повідомлень: 8305 З нами з: 18.08.14 Подякував: 354 раз. Подякували: 1171 раз. Профіль 3 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 18:30 klug написав: ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною. ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мін 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язаньз 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язань wolfus Повідомлень: 44 З нами з: 30.09.19 Подякував: 1 раз. Подякували: 15 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 18:59 wolfus написав: klug написав: ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною. ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мін 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язаньз 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язань



так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе) так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе) flysoulfly Повідомлень: 3711 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1332 раз. Подякували: 187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 19:03 flysoulfly написав: wolfus написав: klug написав: ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною. ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мін 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язаньз 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язань



так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе) так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе)

Десять тысяч! Акуеть.Это победитель.



Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.



Только начал там депозиты открывать и вот тебе на.Идут за русским военным кораблем. Десять тысяч! Акуеть.Это победитель.Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.Только начал там депозиты открывать и вот тебе на.Идут за русским военным кораблем. посетитель Повідомлень: 792 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 108 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 19:16 Re: izibank Посмотрел тарифы.Там не минимум, а максимум 10000 грн.Но тем не менее заплати 20% что б тебе твои деньги отдали.Изя, а чё не 100%? посетитель Повідомлень: 792 З нами з: 22.12.18 Подякував: 5 раз. Подякували: 108 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54 посетитель написав: Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё. Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.

Так отож. Не сходиться баланс - можна поголити хом'яків. Так отож. Не сходиться баланс - можна поголити хом'яків. klug Повідомлень: 8305 З нами з: 18.08.14 Подякував: 354 раз. Подякували: 1171 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 21:04 wolfus написав: klug написав: ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною. ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мах 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань



з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках , при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку:

20%, мін 10000 грн від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язаньз 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операціївід суми балансу, після погашення кредитних забов'язань

А шо там в Цивільному Кодексі і в Законі про Банки пишуть про подібні забаганки збрендівших банок?! А шо там в Цивільному Кодексі і в Законі про Банки пишуть про подібні забаганки збрендівших банок?! Amethyst

Повідомлень: 4763 З нами з: 05.05.21 Подякував: 359 раз. Подякували: 880 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Пон 20 лис, 2023 21:13 Amethyst написав: А шо там в Цивільному Кодексі і в Законі про Банки пишуть про подібні забаганки збрендівших банок?! А шо там в Цивільному Кодексі і в Законі про Банки пишуть про подібні забаганки збрендівших банок?!

А должно быть что-то особенное написано? Обычные отношения по согласию сторон. Банк честно за месяц вывесил красный флаг (небось, за столько по его ДКБО и обязан). Если кто-то после этого рискует держать в нём деньги, значит его такие условия устраивают. Я только не понял какой будет комис за возврат кредитов в этом случае. Надеюсь, все 80% с минималкой в тыщ сто, чтобы точно всех распугать? А должно быть что-то особенное написано? Обычные отношения по согласию сторон. Банк честно за месяц вывесил красный флаг (небось, за столько по его ДКБО и обязан). Если кто-то после этого рискует держать в нём деньги, значит его такие условия устраивают. Я только не понял какой будет комис за возврат кредитов в этом случае. Надеюсь, все 80% с минималкой в тыщ сто, чтобы точно всех распугать? moveton

Повідомлень: 3919 З нами з: 23.03.18 Подякував: 23 раз. Подякували: 431 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 262263264265 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор