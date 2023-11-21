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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 18:13
ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
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klug
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:30
klug написав:
ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мах 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мін 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
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wolfus
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Додано: Пон 20 лис, 2023 18:59
wolfus написав: klug написав:
ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мах 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мін 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе)
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:03
flysoulfly написав:
wolfus написав: klug написав:
ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мах 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мін 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
так шо, теперь как-то на почту переводом себе отсылают люди? (типа как пенсию там получают... или как, я вообще не в курсе)
Десять тысяч! Акуеть.Это победитель.
Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.
Только начал там депозиты открывать и вот тебе на.Идут за русским военным кораблем.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:16
Посмотрел тарифы.Там не минимум, а максимум 10000 грн.Но тем не менее заплати 20% что б тебе твои деньги отдали.Изя, а чё не 100%?
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Додано: Пон 20 лис, 2023 19:54
посетитель написав:
Причем банку ж по сути в любой момент ничего не мешает по его желанию сказать что разрывает отношения.Вот захотел и всё.
Так отож. Не сходиться баланс - можна поголити хом'яків.
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klug
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:04
wolfus написав: klug написав:
ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мах 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мін 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
А шо там в Цивільному Кодексі і в Законі про Банки пишуть про подібні забаганки збрендівших банок?!
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Amethyst
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Додано: Пон 20 лис, 2023 21:13
Amethyst написав:
А шо там в Цивільному Кодексі і в Законі про Банки пишуть про подібні забаганки збрендівших банок?!
А должно быть что-то особенное написано? Обычные отношения по согласию сторон. Банк честно за месяц вывесил красный флаг (небось, за столько по его ДКБО и обязан). Если кто-то после этого рискует держать в нём деньги, значит его такие условия устраивают. Я только не понял какой будет комис за возврат кредитов в этом случае. Надеюсь, все 80% с минималкой в тыщ сто, чтобы точно всех распугать?
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moveton
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Додано: Вів 21 лис, 2023 00:11
Amethyst написав: wolfus написав: klug написав:
ізя прислав, що тепер при розірванні ділових відносин буде брати комісію за видачу грошей через касу. АБанка виявилася заразною.
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за видачу готівки в касах ТАСКОМБАНК
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мах 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
з 20.12.2023 буде діяти комісія від суми операції за перекази на рахунки в інших банках
, при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку
:20%, мін 10000 грн
від суми балансу, після погашення кредитних забов'язань
А шо там в Цивільному Кодексі і в Законі про Банки пишуть про подібні забаганки збрендівших банок?!
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#Text щоб доказати треба буде сплатити судовий збір, потім дочекатися розгляду справи,і не забуваємо що вирок або постанова в першій інстанції це тільки початок
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sens
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Додано: Вів 21 лис, 2023 01:22
sens написав:
щоб доказати треба буде сплатити судовий збір, потім дочекатися розгляду справи,і не забуваємо що вирок або постанова в першій інстанції це тільки початок
Ну це зрозуміло. Досвід вже ж якийсь є. Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць
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Amethyst
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