|
|
izibank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27
Amethyst написав:
Досвід вже ж якийсь є. Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць
оце діло!
цікаво!
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3717
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1332 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 21 лис, 2023 02:50
Amethyst написав:
Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць
Воно далі в апеляцію ж пішло, тому "нагріли" поки лише потенційно.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8307
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 354 раз.
- Подякували: 1171 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему