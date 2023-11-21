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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27

  Amethyst написав:Досвід вже ж якийсь є. Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць :)
оце діло!
цікаво!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:50

  Amethyst написав:Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць :)

Воно далі в апеляцію ж пішло, тому "нагріли" поки лише потенційно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 07:26

  klug написав:
  Amethyst написав:Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць :)

Воно далі в апеляцію ж пішло, тому "нагріли" поки лише потенційно.

Там є приклад того як можна наказати банк за його надвиконання плану по фінмоніторингу,як в Одесі ТЦК виконує. По справі з Універсал-Моно питання принципове,бо якщо в першій інстанції у Клієнта не витребували доказів походження коштів,в апеляції можна використовувати доказову базу в межах наданих першопочатково, навіть якщо Клієнт отримав готівку на непідконтрольних територіях. Я слідкую за справою Голови ВСУ , там теж зник ОДИН мільйон доларів які судді передали на збереження люди які знаходяться за межами України
sens
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