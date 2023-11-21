оце діло!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27
Додано: Вів 21 лис, 2023 02:50
Додано: Вів 21 лис, 2023 07:26
Там є приклад того як можна наказати банк за його надвиконання плану по фінмоніторингу,як в Одесі ТЦК виконує. По справі з Універсал-Моно питання принципове,бо якщо в першій інстанції у Клієнта не витребували доказів походження коштів,в апеляції можна використовувати доказову базу в межах наданих першопочатково, навіть якщо Клієнт отримав готівку на непідконтрольних територіях. Я слідкую за справою Голови ВСУ , там теж зник ОДИН мільйон доларів які судді передали на збереження люди які знаходяться за межами України
Додано: Вів 21 лис, 2023 08:33
Re: izibank
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:26
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