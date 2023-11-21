Додано: Вів 21 лис, 2023 11:12

Проблема в том что банк по своим каким-то внутренним убеждениям решает что деньги клиента не законны, а клиент фактически получается преступник(деньги ж не законные).Прикол в том что в таком случае банк обязан обратиться в соответствующие правоохранительные органы.И на основании их расследования суд признает (или не признает) что деньги не законны и т.д.

Но это ещё пол беды.Посчитал преступником - отдал деньги.Такое себе конечно, но ладно.А так получается назначил клиента преступником по собственному усмотрению, содрал с него 10 000.Очень удобно.Напоминает девяностые "ты мою машину поцарапал.Гони десятку".В принципе Тигипко с чего-то подобного и начинал )))



З.ы.: вообще застройщикам например можно такое перенять, да и вообще всем.Пообещал построить квартиру или сделать/продать что-то, потом такой: "ой не, что-то ты мне не нравишься, мутный какой-то.Я с тобой работать не буду. -А деньги?Какие деньги?Ах деееньги...Верну, когда-то потом...Но не все."