оце діло!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27
Додано: Вів 21 лис, 2023 02:50
Додано: Вів 21 лис, 2023 07:26
Там є приклад того як можна наказати банк за його надвиконання плану по фінмоніторингу,як в Одесі ТЦК виконує. По справі з Універсал-Моно питання принципове,бо якщо в першій інстанції у Клієнта не витребували доказів походження коштів,в апеляції можна використовувати доказову базу в межах наданих першопочатково, навіть якщо Клієнт отримав готівку на непідконтрольних територіях. Я слідкую за справою Голови ВСУ , там теж зник ОДИН мільйон доларів які судді передали на збереження люди які знаходяться за межами України
Додано: Вів 21 лис, 2023 08:33
Re: izibank
Додано: Вів 21 лис, 2023 10:26
viewtopic.php?p=5645409#p5645409
Додано: Вів 21 лис, 2023 11:12
Re: izibank
Проблема в том что банк по своим каким-то внутренним убеждениям решает что деньги клиента не законны, а клиент фактически получается преступник(деньги ж не законные).Прикол в том что в таком случае банк обязан обратиться в соответствующие правоохранительные органы.И на основании их расследования суд признает (или не признает) что деньги не законны и т.д.
Но это ещё пол беды.Посчитал преступником - отдал деньги.Такое себе конечно, но ладно.А так получается назначил клиента преступником по собственному усмотрению, содрал с него 10 000.Очень удобно.Напоминает девяностые "ты мою машину поцарапал.Гони десятку".В принципе Тигипко с чего-то подобного и начинал )))
З.ы.: вообще застройщикам например можно такое перенять, да и вообще всем.Пообещал построить квартиру или сделать/продать что-то, потом такой: "ой не, что-то ты мне не нравишься, мутный какой-то.Я с тобой работать не буду. -А деньги?Какие деньги?Ах деееньги...Верну, когда-то потом...Но не все."
Додано: Вів 21 лис, 2023 12:48
Тігіпко: із комсомольців в банкіри
Тігіпко походить з сільської родини медсестри. Батька він втратив у 10 років. Поки Ігор Коломойський займався у 80-х роках незаконною тоді в Україні підприємницькою діяльністю, Тігіпко був на протилежному від бізнесу фронті. Він робив кар’єру у комсомолі: із заввідділу пропаганди та агітації став першим секретарем Дніпропетровського обкому комсомолу.
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