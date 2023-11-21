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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 01:27

  Amethyst написав:Досвід вже ж якийсь є. Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць :)
оце діло!
цікаво!
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:50

  Amethyst написав:Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць :)

Воно далі в апеляцію ж пішло, тому "нагріли" поки лише потенційно.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 07:26

  klug написав:
  Amethyst написав:Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць :)

Воно далі в апеляцію ж пішло, тому "нагріли" поки лише потенційно.

Там є приклад того як можна наказати банк за його надвиконання плану по фінмоніторингу,як в Одесі ТЦК виконує. По справі з Універсал-Моно питання принципове,бо якщо в першій інстанції у Клієнта не витребували доказів походження коштів,в апеляції можна використовувати доказову базу в межах наданих першопочатково, навіть якщо Клієнт отримав готівку на непідконтрольних територіях. Я слідкую за справою Голови ВСУ , там теж зник ОДИН мільйон доларів які судді передали на збереження люди які знаходяться за межами України
sens
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 08:33

Re: izibank

  Amethyst написав:Ну це зрозуміло. Досвід вже ж якийсь є. Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць


А зможете дати посилання, сходу не зміг знайти.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 10:26

  Amid написав:
  Amethyst написав:Ну це зрозуміло. Досвід вже ж якийсь є. Тут десь вже викладали справу як клієнт із спритним адво нагріли Моню на 3% в день за затримку фінмоном мульона на місяць


А зможете дати посилання, сходу не зміг знайти.

viewtopic.php?p=5645409#p5645409
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:12

Re: izibank

Проблема в том что банк по своим каким-то внутренним убеждениям решает что деньги клиента не законны, а клиент фактически получается преступник(деньги ж не законные).Прикол в том что в таком случае банк обязан обратиться в соответствующие правоохранительные органы.И на основании их расследования суд признает (или не признает) что деньги не законны и т.д.
Но это ещё пол беды.Посчитал преступником - отдал деньги.Такое себе конечно, но ладно.А так получается назначил клиента преступником по собственному усмотрению, содрал с него 10 000.Очень удобно.Напоминает девяностые "ты мою машину поцарапал.Гони десятку".В принципе Тигипко с чего-то подобного и начинал )))

З.ы.: вообще застройщикам например можно такое перенять, да и вообще всем.Пообещал построить квартиру или сделать/продать что-то, потом такой: "ой не, что-то ты мне не нравишься, мутный какой-то.Я с тобой работать не буду. -А деньги?Какие деньги?Ах деееньги...Верну, когда-то потом...Но не все."
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 12:48

Тігіпко: із комсомольців в банкіри
Тігіпко походить з сільської родини медсестри. Батька він втратив у 10 років. Поки Ігор Коломойський займався у 80-х роках незаконною тоді в Україні підприємницькою діяльністю, Тігіпко був на протилежному від бізнесу фронті. Він робив кар’єру у комсомолі: із заввідділу пропаганди та агітації став першим секретарем Дніпропетровського обкому комсомолу.

https://thepage.ua/ua/news/chim-volodiy ... v-ukrayini
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 18:51

посетитель
Ви змішали два поняття. Для розірвання відносин банку достатньо вирішити, що клієнт просто якийсь "мутний" - без ніяких конкретних підстав, просто за відчуттями. І ось це вже коштує 10-ку.

Коли гроші заходять напряму від Ескобара, там уже трохи інша історія.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 03:53

  klug написав: гроші заходять напряму від Ескобара,
якого бара :shock: ?
flysoulfly
 
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