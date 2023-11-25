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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:28
Re: izibank
Вітаю. Друзі, підкажіть,у вихідні дні Ізі приймає СЕП перекази? Якщо так, то можна депозит відкрити з отриманих коштів,щоб відсотки вже з неділі почало нараховувати?
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:43
Re: izibank
JanIs, приймав.
Сьогодні ТАС на В5 кошти зарахував, а ось на izi поки що ні (усе відправляв десь з 9-10 години ранку).
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