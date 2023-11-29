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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:28
Re: izibank
Вітаю. Друзі, підкажіть,у вихідні дні Ізі приймає СЕП перекази? Якщо так, то можна депозит відкрити з отриманих коштів,щоб відсотки вже з неділі почало нараховувати?
Додано: Суб 25 лис, 2023 14:43
Re: izibank
JanIs, приймав.
Сьогодні ТАС на В5 кошти зарахував, а ось на izi поки що ні (усе відправляв десь з 9-10 години ранку).
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:12
Re: izibank
В последнее время очень туго начали заходить СЭПы на izibank.
Вчера в 19:04 отправил платёж на счет zanachka и он пришёл сегодня только после обеда. До глюков в sportbank проблем не наблюдал. Такое ощущение, что вручную обрабатывают.
Додано: Сер 29 лис, 2023 23:49
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