RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
izibank

izibank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 264265266267

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 11:28

Re: izibank

Вітаю. Друзі, підкажіть,у вихідні дні Ізі приймає СЕП перекази? Якщо так, то можна депозит відкрити з отриманих коштів,щоб відсотки вже з неділі почало нараховувати?
JanIs
 
Повідомлень: 41
З нами з: 15.06.23
Подякував: 23 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 14:43

Re: izibank

JanIs, приймав.
Сьогодні ТАС на В5 кошти зарахував, а ось на izi поки що ні (усе відправляв десь з 9-10 години ранку).
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:12

Re: izibank

В последнее время очень туго начали заходить СЭПы на izibank.
Вчера в 19:04 отправил платёж на счет zanachka и он пришёл сегодня только после обеда. До глюков в sportbank проблем не наблюдал. :( Такое ощущение, что вручную обрабатывают.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:49

  Howl написав:В последнее время очень туго начали заходить СЭПы на izibank.
Вчера в 19:04 отправил платёж на счет zanachka и он пришёл сегодня только после обеда. До глюков в sportbank проблем не наблюдал. :( Такое ощущение, что вручную обрабатывают.

у мене норм заходить з укрсіба, юнекса, сенса
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3208
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:21

  Howl написав:В последнее время очень туго начали заходить СЭПы на izibank.
Вчера в 19:04 отправил платёж на счет zanachka и он пришёл сегодня только после обеда. До глюков в sportbank проблем не наблюдал. :( Такое ощущение, что вручную обрабатывают.

Заначку можно по ибану пополнять прямо?
demichh
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:36

Re: izibank

  demichh написав:Заначку можно по ибану пополнять прямо?
Канешна
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4808
З нами з: 05.05.21
Подякував: 364 раз.
Подякували: 885 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:44

  Amethyst написав:
  demichh написав:Заначку можно по ибану пополнять прямо?
Канешна

А на кассе таз-ика тоже пополнят?
demichh
 
Повідомлень: 3016
З нами з: 09.12.10
Подякував: 150 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 21:06

Re: izibank

  novichok написав:у мене норм заходить з укрсіба, юнекса, сенса
Я из Сенса отправлял. Шаблоны не один раз использованные. Интересно может платёжики попадают под мониторинг на ручную проверку, но их потом зачисляют нормально и доков не спрашивают.
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 08.03.18
Подякував: 539 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 264265266267
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Howl і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3597)
30.11.2023 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.