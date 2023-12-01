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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 11:28
Вітаю. Друзі, підкажіть,у вихідні дні Ізі приймає СЕП перекази? Якщо так, то можна депозит відкрити з отриманих коштів,щоб відсотки вже з неділі почало нараховувати?
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JanIs
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Додано: Суб 25 лис, 2023 14:43
JanIs, приймав.
Сьогодні ТАС на В5 кошти зарахував, а ось на izi поки що ні (усе відправляв десь з 9-10 години ранку).
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Howl
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:12
В последнее время очень туго начали заходить СЭПы на izibank.
Вчера в 19:04 отправил платёж на счет zanachka и он пришёл сегодня только после обеда. До глюков в sportbank проблем не наблюдал.
Такое ощущение, что вручную обрабатывают.
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Howl
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:49
Howl написав:
В последнее время очень туго начали заходить СЭПы на izibank.
Вчера в 19:04 отправил платёж на счет zanachka и он пришёл сегодня только после обеда. До глюков в sportbank проблем не наблюдал.
Такое ощущение, что вручную обрабатывают.
у мене норм заходить з укрсіба, юнекса, сенса
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novichok
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Додано: Чет 30 лис, 2023 01:21
Howl написав:
В последнее время очень туго начали заходить СЭПы на izibank.
Вчера в 19:04 отправил платёж на счет zanachka и он пришёл сегодня только после обеда. До глюков в sportbank проблем не наблюдал.
Такое ощущение, что вручную обрабатывают.
Заначку можно по ибану пополнять прямо?
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demichh
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Додано: Чет 30 лис, 2023 01:36
demichh написав:
Заначку можно по ибану пополнять прямо?
Канешна
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Amethyst
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Додано: Чет 30 лис, 2023 01:44
Amethyst написав: demichh написав:
Заначку можно по ибану пополнять прямо?
Канешна
А на кассе таз-ика тоже пополнят?
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demichh
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Додано: Чет 30 лис, 2023 21:06
novichok написав:
у мене норм заходить з укрсіба, юнекса, сенса
Я из Сенса отправлял. Шаблоны не один раз использованные. Интересно может платёжики попадают под мониторинг на ручную проверку, но их потом зачисляют нормально и доков не спрашивают.
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Howl
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:37
Howl написав: novichok написав:
у мене норм заходить з укрсіба, юнекса, сенса
Я из Сенса отправлял. Шаблоны не один раз использованные. Интересно может платёжики попадают под мониторинг на ручную проверку, но их потом зачисляют нормально и доков не спрашивают.
Может проблема с зачислением в изи платежей из сенса из-за того, что сенс отправляет платежи со своего транзитного счёта, а данные плательщика указывает в назначении платежа
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lara_08
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Додано: П'ят 01 гру, 2023 01:38
demichh написав: Amethyst написав: demichh написав:
Заначку можно по ибану пополнять прямо?
Канешна
А на кассе таз-ика тоже пополнят?
Скорее всего могут, т.к. кассир видит все счета в тасе, изе и спорте
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lara_08
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