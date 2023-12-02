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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:34

Re: izibank

  lara_08 написав:Может проблема с зачислением в изи платежей из сенса из-за того, что сенс отправляет платежи со своего транзитного счёта, а данные плательщика указывает в назначении платежа
Ну раньше такой проблемы не было. Да и я отправил выходные СЭП одновременно в ТАС и izibank. В ТАС зашло быстро, а вот в izibank — нет. Такое ощущение, что какие-то задержки с синхронизацией на стороне необанков.
Howl
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