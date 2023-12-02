Ну раньше такой проблемы не было. Да и я отправил выходные СЭП одновременно в ТАС и izibank. В ТАС зашло быстро, а вот в izibank — нет. Такое ощущение, что какие-то задержки с синхронизацией на стороне необанков.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 11:34
Re: izibank
Ну раньше такой проблемы не было. Да и я отправил выходные СЭП одновременно в ТАС и izibank. В ТАС зашло быстро, а вот в izibank — нет. Такое ощущение, что какие-то задержки с синхронизацией на стороне необанков.
Додано: Суб 02 гру, 2023 22:08
Re: izibank
В историях операций нет входящего СЭП. Но баланс отображается со суммой входящего СЭП + выписке по счёту он также есть. Странные бзики у izibank.
Додано: Суб 02 гру, 2023 22:14
Додано: Суб 02 гру, 2023 22:24
Додано: Суб 02 гру, 2023 22:34
Re: izibank
Закривав weekend card тазіка, кура випадково закрила izi-заначку
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