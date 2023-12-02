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izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 гру, 2023 11:34
lara_08 написав:
Может проблема с зачислением в изи платежей из сенса из-за того, что сенс отправляет платежи со своего транзитного счёта, а данные плательщика указывает в назначении платежа
Ну раньше такой проблемы не было. Да и я отправил выходные СЭП одновременно в ТАС и izibank. В ТАС зашло быстро, а вот в izibank — нет. Такое ощущение, что какие-то задержки с синхронизацией на стороне необанков.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:08
В историях операций нет входящего СЭП. Но баланс отображается со суммой входящего СЭП + выписке по счёту он также есть. Странные бзики у izibank.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:14
Howl написав:
В историях операций нет входящего СЭП. Но баланс отображается со суммой входящего СЭП + выписке по счёту он также есть. Странные бзики у izibank.
Ну тот чувак, шо д̶е̶р̶е̶в̶ь̶я̶ ̶с̶а̶ж̶а̶е̶т̶ список оп-й обновляет седня выходной
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:24
lara_08 написав:
кассир видит все счета в тасе, изе и спорте
У меня пару месяцев назад пополнял в тасс 50 тыс под валютообмен на сбер таса так кассирша впаяла на сбер изи. Пока разобрались время прошло и пришлось заявление писать по возврату средств. Через 20 мин вернули.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:34
Закривав weekend card тазіка, кура випадково закрила izi-заначку
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:20
Boundless написав:
Закривав weekend card тазіка, кура випадково закрила izi-заначку
уікенд картку всім банк закрив,нащо було чепляти?
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