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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 265266267268

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izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 11:34

Re: izibank

  lara_08 написав:Может проблема с зачислением в изи платежей из сенса из-за того, что сенс отправляет платежи со своего транзитного счёта, а данные плательщика указывает в назначении платежа
Ну раньше такой проблемы не было. Да и я отправил выходные СЭП одновременно в ТАС и izibank. В ТАС зашло быстро, а вот в izibank — нет. Такое ощущение, что какие-то задержки с синхронизацией на стороне необанков.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:08

Re: izibank

В историях операций нет входящего СЭП. Но баланс отображается со суммой входящего СЭП + выписке по счёту он также есть. Странные бзики у izibank.
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:14

  Howl написав:В историях операций нет входящего СЭП. Но баланс отображается со суммой входящего СЭП + выписке по счёту он также есть. Странные бзики у izibank.

Ну тот чувак, шо д̶е̶р̶е̶в̶ь̶я̶ ̶с̶а̶ж̶а̶е̶т̶ список оп-й обновляет седня выходной :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:24

  lara_08 написав: кассир видит все счета в тасе, изе и спорте


У меня пару месяцев назад пополнял в тасс 50 тыс под валютообмен на сбер таса так кассирша впаяла на сбер изи. Пока разобрались время прошло и пришлось заявление писать по возврату средств. Через 20 мин вернули.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:34

Re: izibank

Закривав weekend card тазіка, кура випадково закрила izi-заначку
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:20

  Boundless написав:Закривав weekend card тазіка, кура випадково закрила izi-заначку
уікенд картку всім банк закрив,нащо було чепляти?
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:54

Сьогодні за жодною покупкою по картці не нарахований кешбек на обрані категорії. Це лише в мене таке? Підтримка мовчить)
svmasha30
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:33

  svmasha30 написав:Сьогодні за жодною покупкою по картці не нарахований кешбек на обрані категорії. Це лише в мене таке? Підтримка мовчить)

по харчам у мене нараховано
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:51

  svmasha30 написав:Сьогодні за жодною покупкою по картці не нарахований кешбек на обрані категорії. Це лише в мене таке? Підтримка мовчить)
Проверяйте соответствие фактических МСС заявленным банком для каждой категории.
Кащей
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