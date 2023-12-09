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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 09 гру, 2023 08:55
1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях
Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту
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Додано: Суб 09 гру, 2023 09:19
Boundless написав:
1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях
Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту
Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?
А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму
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Додано: Суб 09 гру, 2023 09:59
1finanсier написав: Boundless написав:
1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях
Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту
Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?
А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму
Мені написали, що обмеження на поповнення протягом 2/3 терміну - це 2 млн грн
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Додано: Суб 09 гру, 2023 10:17
1finanсier написав:
Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях
я відкрив без поповнення на рік, є вклад на 50 з поповненням на 1 місяць і закінченням 22 числа. Більше 50:за місяць не доводилося поповнювати
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Додано: Суб 09 гру, 2023 10:48
1finanсier написав:
Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?
Да
Да
Посмотрел выписки и мой личный опыт такой - открытый в июне этого года депо на два месяца на 1000 пополнил в июле на 47 тысяч с хвостиком - в августе вернулось 48 тысяч с хвостиком плюс проценты. Так что реально на практике так оно и есть как вы написали
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Додано: Суб 09 гру, 2023 11:29
Кащей
Нарахували до вечора.
Питання в тому, чи це за моїм зверненням, чи система сама побачила.
Чи потрібно це постійно контролювати.
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