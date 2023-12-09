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Обслуговування в українських
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izibank

izibank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 266267268269

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку.

izibank 3.4 5 25
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
16%
4
2- Погане. Некомпетентне.
12%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
6
Всього голосів : 25
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 08:55

Re: izibank

1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях


Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 09:19

  Boundless написав:
1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях


Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту

Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?
А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 09:59

  1finanсier написав:
  Boundless написав:
1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях


Від 100 грн без прив'язки до початкової суми депозиту

Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?
А то на горячці 4! рази питав стосовно цього ньюансу і поки що 2:2 - нічія стосовно вариантів поповнення - два за те що, в місяць не більше початкової суми, а два - за те, що на будь яку суму

Мені написали, що обмеження на поповнення протягом 2/3 терміну - це 2 млн грн
vovabelokon99
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:17

  1finanсier написав:Шановне панство, потрібна допомога зала. Хто користувався депозитом ІЗІ - на яку суму можна поповнювати депозит? В залежності від початково відкритої суми депозиту ? Бо в тарифах банку термін поповнення прописаний, а на яку суму це чомусь не прописано, а горячка як завжди плутається у відповідях
я відкрив без поповнення на рік, є вклад на 50 з поповненням на 1 місяць і закінченням 22 числа. Більше 50:за місяць не доводилося поповнювати
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 10:48

  1finanсier написав:Це інфа з Вашого власного практичного досвіду? Тобто відкрив наприклад депозит на 1000 гривень, і потім 2/3 терміну вкладу хоч на 50 тис поповнюй?

Да
Да
Посмотрел выписки и мой личный опыт такой - открытый в июне этого года депо на два месяца на 1000 пополнил в июле на 47 тысяч с хвостиком - в августе вернулось 48 тысяч с хвостиком плюс проценты. Так что реально на практике так оно и есть как вы написали
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:29

Кащей Нарахували до вечора.
Питання в тому, чи це за моїм зверненням, чи система сама побачила.
Чи потрібно це постійно контролювати. :evil:
svmasha30
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